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الخميس، 21 مارس 2019 04:51 م
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بتروتشاينا تعتزم ضخ أكبر إنفاق رأسمالى في أربع سنوات

الخميس، 21 مارس 2019 04:06 م
بتروتشاينا تعتزم ضخ أكبر إنفاق رأسمالى في أربع سنوات بتروتشاينا الصنينة
رويترز
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قالت شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز في آسيا، في إفصاح أرسلته إلى بورصة هونج كونج، إنها تعتزم زيادة الإنفاق الرأسمالي إلى 300 مليار يوان (45 مليار دولار) في 2019 بما يمثل زيادة نسبتها 17 بالمئة عن العام الماضي.
 
وتأتي زيادة الإنفاق إلى قرب مستوى قياسي مع تعهد الشركة بتعزيز إنتاج النفط والغاز والاحتياطات، استجابة لدعوة بكين بتحسين أمن الطاقة في البلاد.
 
وتوقعت الشركة أن يصل إنتاجها من النفط الخام هذا العام إلى 905.9 مليون برميل، وإنتاجها من الغاز إلى 3811.0 مليار قدم مكعبة بإجمالي مكافئ للنفط والغاز يبلغ 1541.2 مليون برميل، وذلك في البيان الذي أعلنت فيه عن نتائجها.
 
وتشير حسابات رويترز إلى أن صافي أرباح بتروتشاينا للربع الرابع انخفضت بنسبة 18 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام السابق إلى‭ ‬4.46 مليار يوان، مسجلة أسوأ أداء فصلي للشركة منذ الربع الثالث لعام 2016.
 
لكن إيرادات الشركة للربع الرابع ارتفعت إلى 644 مليار يوان، مقارنة بتسجيلها 558 مليار يوان قبل عام.
 
وزادت أرباح الشركة الصافية لعام 2018 بأكمله بأكثر من مثليها إلى 52.6 مليار يوان، مسجلة أفضل زيادة منذ 2014، وارتفعت الإيرادات إلى 2.35 تريليون يوان، بزيادة بلغت 17 بالمئة عن 2017.

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