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بمناسبة عيد الأم ..

بالصور .. "صندوق الإدمان" يطلق مبادرة لتوعية الأمهات بكيفية حماية أبنائهم من المخدرات

الخميس، 21 مارس 2019 05:09 م
بالصور .. "صندوق الإدمان" يطلق مبادرة لتوعية الأمهات بكيفية حماية أبنائهم من المخدرات "صندوق الادمان " يطلق مبادرة لتوعية الامهات بكيفية حماية أبنائهم من المخدرات
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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس، مبادرة بمناسبة "عيد الأم" لتوعية الأمهات بكفية حماية أبنائهم مِن الوقوع فى براثن الإدمان.
 
وانطلقت المبادرة من أمام الصندوق بمشاركة وحدة متطوعى الصندوق بمحافظة القاهرة وتستهدف المبادرة توعية الأمهات والأطفال بأضرار تعاطى المخدرات وتعليم الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء والتركيز على دور الأسرة فى كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطى وطرق التواصل مع الخط الساخن  لتلقى المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة. 
 
وحرص الشباب من متطوعى الصندوق بإهداء كل أم "وردة "داخلها رسالة تتضمن" أمى أغلى من حياتى" كما تم توزيع أعلام على الأطفال وكذلك توزيع مطبوعات حول مبادرات الصندوق الخاصة بأضرار تعاطى المخدرات وكيفية الوقاية من الإدمان والتأكيد على دور الأسرة فى الاكتشاف المبكر للإدمان  وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023".
 
وركزت المبادرة أيضا على توعية الأمهات بعوامل الخطورة على الأطفال منها غياب التواصل بين أفراد الأسرة، وأيضا توعية الأمهات بعوامل حماية أبنائهم  من الوقوع فى براثن الإدمان منها المتابعة غير المباشرة فى دائرة أصدقائهم وسلوكياتهم ومساعدتهم على إكسابهم المهارات الفكرية والرياضية والإبداعية التى ترفع قدراتهم بالثقة بالنفس والحديث مع الأبناء بشأن الحقائق والمخاطر الناتجة عن التدخين وتعاطى المخدرات وطرق حماية أنفسهم إضافة إلى توعية الأمهات بالمظاهر الدالة على تعاطى المخدرات مثل عدم انتظام الأبناء فى ممارسة المهام الحياتية لهم والتدهور الصحى وفقدان الشهية للطعام واضطراب النوم وكذلك تغير الاهتمامات والسلوك والأصدقاء واستخدام الحيل الدفاعية من المراوغة والكذب لإخفاء حقيقة التعاطى.
 
 
صندوق الادمان يطلق مبادرة لتوعية الامهات بكيفية حماية أبنائهم من المخدرات (1)
 
صندوق الادمان يطلق مبادرة لتوعية الامهات بكيفية حماية أبنائهم من المخدرات (2)
 
صندوق الادمان يطلق مبادرة لتوعية الامهات بكيفية حماية أبنائهم من المخدرات (3)
 
صندوق الادمان يطلق مبادرة لتوعية الامهات بكيفية حماية أبنائهم من المخدرات (4)
 
صندوق الادمان يطلق مبادرة لتوعية الامهات بكيفية حماية أبنائهم من المخدرات (5)
 
صندوق الادمان يطلق مبادرة لتوعية الامهات بكيفية حماية أبنائهم من المخدرات (6)
 
صندوق الادمان يطلق مبادرة لتوعية الامهات بكيفية حماية أبنائهم من المخدرات (7)

 


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