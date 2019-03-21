اليوم .. وزير الزراعة يفتتح معرض الزهور بحديقة الاورمان

يفتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع اليوم الخميس بحديقة الأورمان بالجيزة.

ويشارك معرض الزهور 180 عارضا يشاركون بأفضل إبداعاتهم في كرنفال الربيع للزهور ونباتات الزينة خلال الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع الذي يعتبر الأقدم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تتبع سياسة محددة لتنشيط وتحفيز المنتجين المصريين في مجال الزهور ونباتات الزينة والصناعات القائمة عليها والمرتبطة بها. وإن الوزارة تستهدف أيضا زيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر هذا العام ضمن خطتها إلى نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور في المجتمع المصري ، ويقام المعرض يقام على مساحة حوالي 14 فدانا وعدد العارضين هذا العام تجاوز العدد في الأعوام السابقة.

والجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما. ويشهد المعرض اهتماما متزايدا كل عام، وتستهدف الوزارة الوصول إلى مليون زائر في هذه الدورة. كما تهدف تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.