video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 08:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم .. وزير الزراعة يفتتح معرض الزهور بحديقة الاورمان

الخميس، 21 مارس 2019 07:00 ص
اليوم .. وزير الزراعة يفتتح معرض الزهور بحديقة الاورمان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

يفتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت  وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع  اليوم  الخميس بحديقة الأورمان بالجيزة.

 ويشارك  معرض الزهور  180 عارضا يشاركون بأفضل إبداعاتهم في كرنفال الربيع للزهور ونباتات الزينة خلال الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع الذي يعتبر الأقدم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

 

 وقال وزير الزراعة،  إن الوزارة تتبع سياسة محددة لتنشيط وتحفيز المنتجين المصريين في مجال الزهور ونباتات الزينة والصناعات القائمة عليها والمرتبطة بها. وإن الوزارة تستهدف أيضا زيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر هذا العام ضمن خطتها إلى نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور في المجتمع المصري ، ويقام   المعرض يقام على مساحة حوالي 14 فدانا وعدد العارضين هذا العام تجاوز العدد في الأعوام السابقة.

 

والجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما. ويشهد المعرض اهتماما متزايدا كل عام، وتستهدف الوزارة الوصول إلى مليون زائر في هذه الدورة. كما تهدف تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع تمهيدا لافتتاحه غدا الخميس

وزارة الزراعة

معرض الزهور

حديقة الاورمان

نبات الزينة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة