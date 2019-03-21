اليمن يقدم رسالة احتجاج للأمم المتحدة بشأن مهمة المبعوث الدولى

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أبلغت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة احتجاجها رسميا على ما سمته "تجاوز" المبعوث الدولى، مارتن جريفيث مهامه فى البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن فى موانىء الحديدة بدلا عن جيبوتى.

يأتى الاحتجاج بعد لقاء جمع قيادات حوثية فى صنعاء بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممى.

ووجه وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، وفقا لقناة (العربية) الفضائية، اليوم الخميس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول هذا الاجتماع، مبديا استغراب الحكومة اليمنية إزاء هذه الممارسات التى وصفها بأنها غير مسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم فى التقرير عن ذلك الاجتماع.

‏وأكدت الرسالة أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقا، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.

وحذرت من أنه فى حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية، وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.