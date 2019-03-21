النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة ربة منزل عثر عليها مخنوقة داخل منزلها بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشريح جثة ربة منزل، عثر عليها مخنوقة داخل منزلها بمركز أوسيم، كما صرحت بدفنها، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

وكشفت التحقيقات أن والدة المجنى عليها استيقظت من نومها صباح يوم الواقعة وتوجهت لغرفة ابنتها "س.أ"، وعثرت عليها مخنوقة، فحررت بلاغا بالحادث.

وتبين من خلال مناظرة جثة المجنى عليها أنها فى العشرينيات من عمرها مسجاة على وجهها وبها آثار خنق بمنطقة الرقبة، أشارت إلى وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

وقالت والدة المجنى عليها، إن ابنتها انفصلت عن زوجها منذ فترة، وأقامت بصحبتها وطفلها الصغير، بعدما غادر طليقها إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج.