النقض تؤيد أحكام المؤبد والسجن المشدد للمتهمين فى فض اعتصام النهضة

كتب: هدى أبو بكر

رفضت محكمة النقض اليوم طعون المتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة، وأيدت أحكام المؤبد والسجن المشدد.

وبلغ عدد الطاعنين أمام المحكمة 66 متهما، من بينهم متهمين اثنين حدث، خففت المحكمة العقوبة لهما للسجن 3 سنوات بدلا من السجن المشدد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة 23 متهمًا بالمؤبد، و223 متهمًا بالمشدد 15 عامًا و22 متهمًا بالسجن ثلاث سنوات، كما برأت 109 متهمين، وانقضاء الدعوى لمتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة.

كما غرمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون لحديقة الأورمان و10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليونا لكلية الهندسة.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ379 منهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.