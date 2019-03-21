video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والسجن المشدد للمتهمين فى فض اعتصام النهضة

الخميس، 21 مارس 2019 11:51 ص
النقض تؤيد أحكام المؤبد والسجن المشدد للمتهمين فى فض اعتصام النهضة محكمة النقض-أرشيفية
كتب: هدى أبو بكر
إضافة تعليق

رفضت محكمة النقض اليوم طعون المتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة، وأيدت أحكام المؤبد والسجن المشدد.

وبلغ عدد الطاعنين أمام المحكمة 66 متهما، من بينهم متهمين اثنين حدث، خففت المحكمة العقوبة لهما للسجن 3 سنوات بدلا من السجن المشدد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة 23 متهمًا بالمؤبد، و223 متهمًا بالمشدد 15 عامًا و22 متهمًا بالسجن ثلاث سنوات، كما برأت 109 متهمين، وانقضاء الدعوى لمتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة.

كما غرمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون لحديقة الأورمان و10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليونا لكلية الهندسة.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ379 منهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد حجز القضية للحكم.. تعرف على جرائم الإخوان ضد ممتلكات الدولة باعتصام النهضة

الحكم فى إعادة محاكمة 66 متهما بفض اعتصام النهضة 5 مايو المقبل

تأجيل إعادة محاكمة 66 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" للغد

محكمة النقض

اخبار المحاكم

أخبار الحوادث اليوم

اعتصام النهضة

اخبار المحاكم اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة