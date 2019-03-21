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المستثمرين العقاريين: الشراكة مع الحكومة تحقق المنفعة وتوفر فرص عمل هائلة

الخميس، 21 مارس 2019 10:04 ص
المستثمرين العقاريين: الشراكة مع الحكومة تحقق المنفعة وتوفر فرص عمل هائلة عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
كتبت هند مختار
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قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الشراكة مع القطاع الخاص يعد استمرارا لمسيرة التقدم والتطوير للمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وأضاف المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن توقيع اتفاق الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، على إنشاء مشروع عمرانى متكامل على مساحة 144 فدان فى مدينة السادس من أكتوبر.

 

وأشاد بالشراكة مع الحكومة فى مجال التنمية العقارية، مؤكدا أنها ذات نفع مشترك للحكومة والقطاع الخاص.

 

وأشار "صبور" إلى أن المشاركة مع الدولة فى هذه المشروعات الهامة يعمل على توفير مساكن مناسبة ترتقى بمستوى معيشة المواطن المصرى، كما أنها ستوفر فرص عمل هائلة للشباب.

 

وأشاد المستثمرين العقاريين الذين شاركوا فى توقيع عقود الشراكة مع الحكومة لإنشاء مشروعات تنموية عمرانية بالتنسيق القائم الذى يصب فى مصلحة الدولة.

 

ويتضمن الاتفاق توقيع شراكة مع 3 شركات للتطوير العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الأول بين شركة الأهلى للتنمية العقارية والهيئة لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 144 فدان فى مدينة أكتوبر.

 

كما يتضمن الاتفاق الثانى التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أركان للاستثمار العقارى لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 205 فدان بمدينة الشيخ زايد.

 

ويتضمن الاتفاق أيضا التوقيع على عقد شراكة مع شركة سوديك لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 500  فدان بالشيخ زايد.


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