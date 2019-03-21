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الكونغو الديمقراطية تعلن ظهور حالة جديدة مصابة بفيروس "الإيبولا"

الخميس، 21 مارس 2019 09:07 ص
الكونغو الديمقراطية تعلن ظهور حالة جديدة مصابة بفيروس "الإيبولا" أحد المصابين بمرض الإيبولا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، ظهور حالة جديدة مصابة بفيروس (الإيبولا) فى مدينة يقطنها قرابة مليون نسمة.
وذكرت وزارة الصحة - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم - أن الحالة من قاطنى مدينة (بونيا) وهى لطفل عمره 6 شهور، موضحة أن والديه بخير فيما يبدو، وأن تحقيقات تجرى لتحديد كيف أصيب الطفل.
يذكر أن بونيا هى ثانى أكبر مدينة فى شرق الكونغو تتأكد بها حالة إصابة بالإيبولا خلال التفشى الحالى، والذى أعلن عنه فى أغسطس الماضى، ومن المعتقد بأنه أودى بحياة 610 أشخاص وأصاب 370 آخرين حتى الآن.
وقالت منظمة الصحة العالمية - الأسبوع الماضى - إن التفشى الحالى يتركز فى منطقتين، وقد يتم وقفه بحلول سبتمبر، غير أن ضعف الأمن فى شرق البلاد بسبب انتشار الميليشيات المسلحة ومقاومة التجمعات السكنية للأطقم الصحية من الأمور التى لا تزال تعرقل جهود التصدى للمرض.
وتعرضت 5 مراكز لعلاج الإيبولا لهجمات على أيدى مسلحين أحيانا منذ الشهر الماضى. ودفع العنف منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الفرنسية لتعليق أنشطتها فى بؤرة تفشى الإيبولا الشهر الماضى.


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الإيبولا

الكونغو الديمقراطية

مدينة بونيا

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