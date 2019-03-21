القضاء الإدارى يرفض دعاوى لوقف تنفيذ استبعاد عضوين مرشحين لمجلس "المهن التمثيلية"

كتب أحمد عبد الهادى

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض دعاوى وقف تنفيذ القرارات الصادرة باستبعاد بعض المرشحين لعضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين شريف أبو الخير، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد المورالي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومحمد غيث نواب رئيس مجلس الدولة.

وكان عضوين بنقابة المهن التمثيلية أقاما دعويين طلبوا فيها إدراج أسمائهم بجداول المرشحين لمجلس إدارة النقابة، وطعنوا فى صحة الإجراءات التى نظمت العملية الانتخابية.

يذكر أنه من المقرر أن تجرى غداً الجمعة، انتخابات نقابة المهن التمثيلية، على مقعد النقيب والتجديد النصفى لأعضاء المجلس.