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القبض على 4 رجال ركبوا كاميرات تجسس فى 30 فندقا بكوريا الجنوبية

الخميس، 21 مارس 2019 11:17 ص
القبض على 4 رجال ركبوا كاميرات تجسس فى 30 فندقا بكوريا الجنوبية شرطة كوريا الجنوبية - صورة أرشيفية
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الشرطة فى كوريا الجنوبية ألقت القبض على 4 رجال لتصويرهم سرا 1600 نزيل فى 30 فندق مختلف، وبثوا اللقطات على الهواء مباشرة فى أحدث فضيحة أخلاقية تتعلق باستراق النظر تضرب البلاد.

ذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه بهم، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، وضعوا كاميرات سرية فى 42 غرفة فى 30 فندقا فى 10 مدن كورية جنوبية بين نوفمبر من العام الماضى وبداية هذا الشهر.

وتأتى هذه الاعتقالات بعد أسبوع من اعتراف المغنى الشهير يونج جون يونج، بأنه صور نفسه سرا وهو يمارس الجنس مع النساء ونشر اللقطات عبر الإنترنت دون موافقتهن.

وقال يونج إنه شارك مقاطعا لعدة نساء فى غرفة دردشة جماعية زعم أن  سونجرى، نجم موسيقى البوب الكورى الذى يواجه مزاعم بأنه يدير عصابة دعارة غير قانونية من ملهى سول الليلى، بين أعضاء تلك المجموعة. ويشار إلى أن سونجرى تقاعد وتعهد بالتوقف.

وقالت تقارير إعلامية، إن هناك نوع من الوباء منتشر فى كوريا الجنوبية، متمثل فى "استراق النظر" أو الحصول على الاستمتاع  الجنسى من خلال مشاهدة الآخرين وهم يمارسون الجنس أو وهم عرايا.

وأوضحت الجارديان، أن المشتبه بهم فى القضية الأخيرة تجاوزا كل الأعراف حيث ركبوا الكاميرات داخل غرف الفنادق، حسبما زعمت وحدة التحقيقات الإلكترونية فى وكالة شرطة العاصمة سيول.

تم العثور على كاميرات صغيرة مع عدسات 1 مم فى أجهزة التلفزيون وحاملات مجفف الشعر. وتم بث أكثر من 800 مقطع فيديو تم تصويره بطريقة غير قانونية عبر خادم يعمل بالخارج.

ويعتقد أن الرجال الأربعة ربحوا نحو 6200 دولار أمريكى من العملية. ويواجه المتهمون حكما بالسجن لمدة 10 سنوات إذا أدينوا وغرامة تبلغ أكثر من 26 ألف دولار أمريكى.

ووصفت عمليات تصوير المشاهد الجنسية والعرى فى كوريا الجنوبية بالوبائى وقد أثارت احتجاجات.

 


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