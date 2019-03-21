القبض على عاطل لفرضه إتاوات على السائقين بمواقف شبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مرور القليويية، القبض على عاطل يقوم بفرض الإتاوات على السائقين بمواقف شبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد رئيس مباحث إدارة المرور بالمديرية، بضبط "حسين .ع" 51 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 4 قضايا "سرقة متنوعة، بلطجة، سلاح بدون ترخيص، تبديد"، حال قيامه بفرض الإتاوه والبلطجة على قائدى السيارات بموقف المؤسسة، بدون وجه حق، وبحوزته مبلغ مالى 75 جنيه من متحصلات عمله مع قائدى السيارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6502 لسنة 2019م جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.