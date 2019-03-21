القبض على شخصين سرقا دراجة نارية بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة مدينة نصر، من القبض على شابين سرقا دراجة نارية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ونجحت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "محمد .م" 18 سنة، "ميكانيكى"، و"محمد. ع" 18 سنة، "ميكانيكى"، حال

استقلالهما دراجة نارية، وباستيقاف قائدها لفحص التراخيص، تبين عدم حمله ثمة تراخيص.

وبمناقشتهما عن الدراجة اعترفا بسرقتها من منطقة الحى السابع دائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأثناء الفحص."حضرم.ح" 47 سنة، مقيم بدائرة القسم ، وأبلغ بسرقة دراجة نارية ملكه ، وبعرض الدراجة المضبوطة عليه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.