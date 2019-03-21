الصين تطالب أمريكا بمنع توقف رئيسة تايوان فى هاواى

رويترز

حثت الصين الولايات المتحدة اليوم الخميس على عدم السماح بتوقف رئيسة تايوان تساى إينج وين فى هاواى الأسبوع المقبل فى طريق عودتها من جولة فى جزر حليفة لتايوان فى المحيط الهادى مما يضيف المزيد من التوتر للعلاقات الصينية الأمريكية.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتصفها دائما بأنها القضية الأكثر حساسية وأهمية فى العلاقات مع الولايات المتحدة. وتشكو دائما من توقف زعماء تايوان فى الولايات المتحدة خلال رحلاتهم.

وقالت تساى إنها ستتوقف فى هاواى فى طريق عودتها من جولة تستغرق 8 أيام تشمل جزر بالاو وناورو ومارشال بدأت اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج إن بكين قدمت "احتجاجا قويا" بشأن توقف تساى المزمع فى الولايات المتحدة. وأضاف أن الصين تحث الولايات المتحدة على "عدم إرسال أى إشارات خاطئة لقوى الاستقلال فى تايوان".

تأتى جولة تساى فى وقت يشهد توترا متصاعدا بين تايبه وبكين التى كثفت الضغوط الدبلوماسية والعسكرية للتأكيد على سيادتها على تايوان التى تتمتع بحكم ذاتى.

وتكافح تايبه لمنع 17 حليفا باقيا لها من الاتجاه للتحالف مع الصين. وقال تساى فى بيان قبل بدء الجولة إنها تقوم بواجبها للترويج لتايوان عالميا.