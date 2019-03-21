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السجن 3 سنوات لطالب شوه وجه طفلة بعد فشله في اغتصابها بقرية بالشرقية

الخميس، 21 مارس 2019 03:23 م
السجن 3 سنوات لطالب شوه وجه طفلة بعد فشله في اغتصابها بقرية بالشرقية المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، طالبا، شوه وجه طفله بعد فشله في اغتصابها بالسجن 3 سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.
 
تعود أحداث القضية رقم 43936 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 22 سبتمبر، عندما تلقي اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطار من مباحث بلبيس، يفيد قيام" محمد ح م ح" 19 سنة طالب ومقيم الكتيبة، بالشروع في قتل الطفلة" روفيدة ه ح" وتوصلت تحريات النقيب محمد النادي، إلي قيام المتهم بخطف الطفلة بعد إستدراجها للتعدي عليها ومحاولة قتلها لكن الطفلة إستغاثت وتم إنقاذها، وتم ضبطه وإحالته من قبل النيابة العامة لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 

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