الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا حول نجاح الحجر الزراعى فى فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى بيان، إن تصدير البطاطس إلى تركيا سوف يبدأ فعليا اعتبارا من اليوم الخميس، بعد استيفاء جميع الإجراءات والشروط الفنية المطلوبة.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى فتح الأسواق الجديدة فى كل دول العالم أمام الصادرات الزراعية المصرية مما يسهم فى زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى ويحقق القيمة المضافة إلى الناتج القومى.

وأضاف وزير الزراعة أن الحجر الزراعى كان قد نجح أيضا قبل ثلاثة أشهر فى فتح الأسواق التركية أمام البصل المصرى، ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 طفرة غير مسبوقة فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية.