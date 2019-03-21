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الرى تعلن الانتهاء من إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان

الخميس، 21 مارس 2019 02:02 م
الرى تعلن الانتهاء من إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريراً حول قيام قطاع مياه النيل بالانتهاء من عملية إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولى بجمهورية جنوب السودان، ضمن مشروعات وزارة الموارد المائية والرى، والتى بدأت منذ عام 2006 بتوقيع مذكرة التفاهم بين مصر و جنوب السودان.

وتتضمن مذكرة التفاهم مع جنوب السودان عدد من المشروعات التنموية التى تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لجمهورية جنوب السودان بمنحة مصرية ، وتم تدعيم المحطة من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفنى بين البلدين في 28 مارس 2011، وما تلاها من توقيع اتفاقية التعاون الفنى والتنموى فى نوفمبر 2014 بالقاهرة بحضور رئيسا الدولتين.

وأكد عبد العاطى أن هذا المشروع الهام يأتي بغرض مشاركة الخبرات المصرية مع الاشقاء بدولة جنوب السودان وتوفير البيانات والمعلومات المائية المطلوبة لإعداد وتحديث الدراسات الهيدرولوجية المشتركة بين مصر وجنوب السودان لتنمية وتخطيط وإدارة الموارد المائية بجنوب السودان.

وأضاف أنه تم البدء في إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولى على بحر الجبل في 5 يناير 2016 والتي يرجع تاريخ إنشاؤها إلى عام 1913 وتقع على البر الأيمن لبحر الجبل عند ك 978 من بحيرة نو (مصب بحر الجبل) على الحدود بين جمهورية جنوب السودان وجمهورية أوغندا، وقد توقفت الأعمال في المحطة لفترات لظروف مرت بها جمهورية جنوب السودان، حيث تم استئناف الأعمال في فبراير 2018 نتيجة لسعى وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروعاتها التنموية بجنوب السودان بالرغم من كل ما مر به جنوب السودان من صعاب.

وقامت إحدى الشركات الوطنية الكبيرة - شركة المقاولون العرب - بتنفيذ المشروع بكافة مكوناته حيث تشمل المحطة المقياس المتدرج لرصد مناسيب بحر الجبل بالإضافة إلى المبنيين السكنى والإدارى للمحطة محاطاً بسور خرساني لحماية المحطة بالإضافة إلى تركيب أحدث الأجهزة والمعدات ووجود اللنشات الخاصة بقياس المناسيب والتصرفات.

وفى ذات السياق وإيماناً من مصر بأهمية الدور الذى تقوم به لتحقيق التنمية وخدمة الأشقاء من أبناء دولة جنوب السودان، فقد تم إنشاء بئر جوفي داخل المحطة لخدمة المواطنين والأهالي المقيمين فى نطاق المحطة مزوداً بخزانات علوية هدية من مصر لشعب جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية.

 أشار عبد العاطى إلى حرص الدولة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والرى على تعزيز التعاون مع جميع دول القارة الإفريقية والتطلع إلى مستقبل أفضل يُلبى تطلعات شعوبها من أجل تحقيق التنمية المنشودة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.


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