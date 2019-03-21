video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرئيس التنفيذى لدويتشه بنك يرى أسبابا قوية للاندماج مع كومرتس

الخميس، 21 مارس 2019 01:54 م
الرئيس التنفيذى لدويتشه بنك يرى أسبابا قوية للاندماج مع كومرتس دويتشه بنك
رويترز
إضافة تعليق
قال مصدر مطلع إن كريستيان سوينج الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، يعتقد أن هناك أسبابا قوية تبرر الاندماج مع كومرتس بنك.
 
فيما يمهد موقف سوينج لمواجهة مع النقابات التى تخشى من خفض كبير في الوظائف ومع بعض المستثمرين المتشككين في جدوى الخطوة، ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلسى البنكين يوم الخميس.
 
وقال المصدر إن سوينج يرى العديد من المنافع من الاندماج بما يشمل هيمنة "واضحة" على السوق المحلية ونطاق العمل وتقاسم تكلفة التقنيات الجديدة.
 
وأضاف المصدر، أن الرئيس التنفيذي يعتقد أن كيانا مجمعا سيحسن من تكلفة التمويل قائلا إنه سينتج "أفضل تمويل على الإطلاق" مشيرا إلى أن خفض الوظائف سيحدث سواء تم الاندماج أم لا، ورفض البنكان التعليق على تلك التصريحات.
 
وينطوي هذا على تغير في وجهة نظر سوينج، إذ قالت مصادر أخرى مطلعة على تفكيره إنه حث في الأشهر الماضية على التحلي بالصبر وفضل التركيز على عملية إعادة هيكلة داخلية قبل الشروع في مشروع كبير.
 
وتتعارض تلك التصريحات مع الصيغة التي حملها خطاب للموظفين يوم الأحد بعد تأكيد البنكين إجراء محادثات، وقال سوينج في الخطاب إن الكثير من العوامل قد تمنع المضي قدما في الاندماج.
 
وقال مصدر مطلع آخر إن دويتشه بنك لم يكن ليدخل في المحادثات إذا كان متوقعا سلفا فشل المفاوضات.
 
قال اتحاد فيردي العمالي في ألمانيا، وهو عضو بمجلسي البنكين، إن الاندماج قد يؤدي إلى تخفيضات وظائف على المدى الطويل تصل إلى 30 ألف وظيفة.
 
ويعمل في البنكين حاليا 140 ألف موظف على مستوى العالم، وقالت متحدثة باسم فيردي يوم الخميس إن موقف الاتحاد لم يتغير.
 
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ثلاثة من كبار المستثمرين في دويتشه بنك عبروا عن تحفظاتهم فيما يتعلق بعملية الاندماج، وقال مصدران منهم إن اثنين من المستثمرين قالا إنهما ينتظران الحصول على تفاصيل من سوينج وزملائه خلال اجتماع يوم الخميس.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحافة العالمية: ترامب حصل على قروض بأكثر من 2 مليار دولار من دويتشه بنك.. عضو بالكونجرس يقاضى تويتر ويطالب بتعويض 250 مليون دولار.. رموز إسلامية تتهم وسائل الإعلامى الغربى وسياسيين بتغذية "الإسلاموفوبيا"

دويتشه بنك

كومرتس

اندماج

سوينج

بنوك

استثمار




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة