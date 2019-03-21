"الحاصلات الزراعية" يطالب باستغلال المياه المالحة فى الصحراء

كتب عبد الحليم سالم

أكد عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى، عضو مجلس النواب على أهمية استغلال الكميات الكبيرة من المياه الجوفية فى الصحراء خاصة ذات الملوحة المرتفعة بما يناسب بعض أنواع الزراعات ومشروعات الثروة السمكية.

وأضاف دمرداش لـ"اليوم السابع" أنه تقدم باقتراح لمجلس النواب لوضع برنامج متكامل لاستغلال كميات المياه الكبيرة التى تعد ثروة قومية وموردا اقتصاديا هاما فى حالة حسن استغلالها.

وطالب دمرداش بعمل دراسات جيولوجية وعلمية متكاملة لهذا المخزون الكبير من المياه لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة حولها بكل منطقة ووضعها على خريطة استثمارية لاستغلالها.

وذلك من خلال حفر آبار وتوفير مرافق لتعمير الصحراء، وزراعة الزيتون والأخشاب والأسماك وإنتاج الزيوت من النبات العطرية وبعض النباتات مثل الجوجوبا، بما يساهم فى تعظيم العوائد وتوفير فرص عمل وزيادة الرقعة العمرانية.

وأشار أن بعض الدراسات تشير إلى أن هذه الكميات تصل لنحو 120 مليار متر مكعب بما يعنى إمكانية استغلالها فى شتى مناحى التنمية.