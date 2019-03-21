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الخميس، 21 مارس 2019 08:44 ص
خالد صلاح
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الجيش الموريتانى تعلن تدمير آليات تابعة لمنظمات متطرفة شرقى البلاد

الخميس، 21 مارس 2019 08:01 ص
الجيش الموريتانى تعلن تدمير آليات تابعة لمنظمات متطرفة شرقى البلاد الجيش الموريتانى
أ ش أ
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أعلنت القوات المسلحة الموريتانية تدمير ثلاث آليات تابعة لعصابة من المهربين على صلة بمنظمات العنف المتطرف الناشطة فى منطقة الساحل الأفريقى ، التى تعانى من تنامى نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بعصابات تجارة المخدرات.

وقالت - فى بيان نشر اليوم فى نواكشوط - " إنه وبعد ورود معلومات عن تواجد عصابة من المهربين على صلة بمنظمات العنف المتطرف الناشطة فى منطقة الساحل تحاول التسلل عبر الحدود الموريتانية تمت متابعة المجموعة وتنسيق عملية نوعية ناجحة ضدها نفذتها القوات الجوية على الشريط الحدودى الشرقى للبلاد ".

وأضافت ، أن عمليات التمشيط التى أجرتها وحدة من المنطقة العسكرية الثانية أسفرت عن تدمير ثلاث آليات وحمولتها البالغة ثلاثة وثلاثة من عشرة طنا من المخدرات وإيقاف آلية رابعة إضافة لإصابات بالغة فى الطواقم المعادية.

يذكر أن منطقة الساحل الأفريقى تعانى من تنامى الجماعات الإرهابية المسلحة المقترنة بعصابات تجارة المخدرات.

 

 


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