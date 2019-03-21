video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 06:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيقات: حجم تعاملات متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بلغ 41 مليون جنيه

الخميس، 21 مارس 2019 06:00 ص
التحقيقات: حجم تعاملات متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بلغ 41 مليون جنيه النقد الأجبنى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

حققت النيابة العامة مع 3 عاملين فى اتهامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج، بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملهم 41 مليون جنيه.

وكشفت التحريات تورط المتهمين فى ارتكاب جريمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 41 مليون جنيه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات الاقتصادية تقضى ببراءة 4 أشخاص من تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

النقـد الأجنبى

النيابة العامة

العاملين بالخارج

السوق السوداء




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة