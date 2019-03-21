التحقيقات: حجم تعاملات متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بلغ 41 مليون جنيه

كتبت أمنية الموجى

حققت النيابة العامة مع 3 عاملين فى اتهامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج، بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملهم 41 مليون جنيه.

وكشفت التحريات تورط المتهمين فى ارتكاب جريمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 41 مليون جنيه.