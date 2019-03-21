التحريات تكشف: عصابة تضم 3 عاطلين وراء سرقة الدراجات البخارية بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصص فى سرقة الدراجات البخارية، وكشفت التحريات واعترافات المتهمين سرقتهم عددا كبيرا من الدراجات البخارية وبيعها لعملائهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية، وتوصلت التحريات أن المتهمين يقيمون بمنطقة أوسيم.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتخصصهم فى سرقة الدراجات البخارية، وارتكابهم عددا كبيرا من الدراجات البخارية جارى حصرها وبيعها لعملائهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.