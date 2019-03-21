البرلمان اليونانى يوافق على اقتراح داعم لحكومة ألكسيس تسيبراس

أثينا /أ ش أ/

وافق البرلمان اليونانى، الأربعاء، على اقتراح يسمح للأعضاء المرشحين لخوض انتخابات البرلمان الأوروبى التى من المقرر أن تجرى نهاية شهر مايو القادم بالاحتفاظ بمقاعدهم داخل البرلمان اليوناني.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن اثنين من أعضاء البرلمان اليونانى المستقلين الداعمين للجناح اليسارى لرئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس يعتزمان خوض الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي، الأمر الذى من شأنه -حال عدم الاحتفاظ بمقعديهما- أن يؤثر على الأغلبية المحدودة التى تتمتع بها حاليا حكومة رئيس الوزراء تسيبراس.

وأضافت الشبكة أن البرلمان اليونانى وافق على هذا الاقتراح وسط احتجاجات قوية من جانب أحزاب المعارضة، وأن الاقتراح حظى بتأييد 148 عضوا مقابل اعتراض 105 أعضاء.

كانت حكومة تسيبراس قد أفلتت بأعجوبة من الانهيار فى منتصف شهر يناير الماضى بعد انسحاب أحد أحزاب الائتلاف الوطنى احتجاجا على تطبيع العلاقات بين اليونان ومقدونيا الشمالية إثر الاتفاق على تغيير اسم الأخيرة، ولم يقدر لحكومة تسيبراس النجاة -آنذاك- إلا بوقوف 6 من الأعضاء المستقلين فى البرلمان الذين تعهدوا بدعم رئيس الوزراء الذى حظى بعد مساندتهم بنحو 151 صوتا من إجمالى أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو.