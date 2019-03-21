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الاليزيه : ماكرون لن يحضر إحياء الذكرى السنوية الـ 25 لإبادة التوتسي في رواندا

الخميس، 21 مارس 2019 04:36 م
الاليزيه : ماكرون لن يحضر إحياء الذكرى السنوية الـ 25 لإبادة التوتسي في رواندا ماكرون
باريس )أ .ش .أ(
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أعلن قصر الإليزيه ،أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لن يتوجه إلى رواندا في 7 أبريل القادم للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 ضد قبيلة التوتسي.

 

وقال قصر الإليزيه - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ - إن النائب هيرفي بيرفيل الذي ولد في عاصمة رواندا /كيجالي/ سيمثل الرئيس الفرنسي في هذا الحدث.

 

وكان "أوليفييه نادوهيجراه" وزير الدولة للشئون الخارجية في رواندا أعلن في وقت سابق أن سلطات بلاده وجهت دعوة إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لحضور هذا الحدث.

 

 


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