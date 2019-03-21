"الاستئناف" تنشئ حاسبا آليا بالجنايات تسهيلا للمتقاضين وتحقيقا للعدالة

كتبت هدى أبو بكر

أعلنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه ضمانا وحفاظا على حقوق المتقاضين فى تحقيق العدالة، فقد قامت المحكمة بإنشاء حاسب آلى بالإدارة الجنائية "الجنايات" وتدعيمه بالأجهزة اللأزمة والماسح الضوئى لعمل مسح ضوئى للجناية كاملة والحكم الصادر فيها، كما تم تفعيل خدمة تسديد تداول الجلسات الخاصة بقضايا الجنايات، لإمكانية الاستعلام عنها من خلال البوابة الإليكترونية وتفعيل قسم لنسخ الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات والذى لم يكن موجودا من قبل.

وتم تكليف المستشار إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني والمستشار عاطف عبد المنعم نصر المشرف على الإدارة الجنائية والمستشار دكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفنى للمتابعة بتنفيذ القرارات.

وأوضحت محكمة استئناف القاهرة أنه بالنسبة للإدارة المدنية فى قضايا شئون الأسرة ونظرا لنقل دوائر أسرة السيدة زينب و6 أكتوبر من مأموريتها بالقاهرة الجديدة إلى مأموريتى 6 أكتوبر وزينهم فقد تم إنشاء قسم للحاسب الآلى بالبوابة الإليكترونية الموجودة لعمل إدخال وقيد استئنافات الأسرة الجديدة الخاصة بتلك القضايا، كما تم إنشاء قسم ماسح ضوئى وتداول للجلسات الخاصة بقضايا شئون الأسرة وتدعيمه بعدد من الموظفين المختصين وأجهزة الحاسب الآلى والماسح الضوئى بكفاءة عالية وتفعيل خدمة تقديم الصورة الرسمية والشهادات الخاصة بشئون الأسرة لتقديمها من خلال خدمة الشباك الواحد بالبوابة الاليكترونية الأمامية الموجودة بمقر المحكمة .