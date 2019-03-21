video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الاستئناف" تنشئ حاسبا آليا بالجنايات تسهيلا للمتقاضين وتحقيقا للعدالة

الخميس، 21 مارس 2019 02:53 م
"الاستئناف" تنشئ حاسبا آليا بالجنايات تسهيلا للمتقاضين وتحقيقا للعدالة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق
أعلنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه ضمانا وحفاظا على حقوق المتقاضين فى تحقيق العدالة، فقد قامت المحكمة بإنشاء حاسب آلى بالإدارة الجنائية "الجنايات" وتدعيمه بالأجهزة اللأزمة والماسح الضوئى لعمل مسح ضوئى للجناية كاملة والحكم الصادر فيها، كما تم تفعيل خدمة تسديد تداول الجلسات الخاصة بقضايا الجنايات، لإمكانية الاستعلام عنها من خلال البوابة الإليكترونية وتفعيل قسم لنسخ الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات والذى لم يكن موجودا من قبل.
 
وتم تكليف المستشار إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني والمستشار عاطف عبد المنعم نصر المشرف على الإدارة الجنائية والمستشار دكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفنى للمتابعة بتنفيذ القرارات.
 
وأوضحت محكمة استئناف القاهرة أنه بالنسبة للإدارة المدنية فى قضايا شئون الأسرة ونظرا لنقل دوائر أسرة السيدة زينب و6 أكتوبر من مأموريتها بالقاهرة الجديدة إلى مأموريتى 6 أكتوبر وزينهم فقد تم إنشاء قسم للحاسب الآلى بالبوابة الإليكترونية الموجودة لعمل إدخال وقيد استئنافات الأسرة الجديدة الخاصة بتلك القضايا، كما تم إنشاء قسم ماسح ضوئى وتداول للجلسات الخاصة بقضايا شئون الأسرة وتدعيمه بعدد من الموظفين المختصين وأجهزة الحاسب الآلى والماسح الضوئى بكفاءة عالية وتفعيل خدمة تقديم الصورة الرسمية والشهادات الخاصة بشئون الأسرة لتقديمها من خلال خدمة الشباك الواحد بالبوابة الاليكترونية الأمامية الموجودة بمقر المحكمة .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماذا قالت نيابة النقض عن متهمى "فض النهضة" قبل الحكم فى طعنهم اليوم؟

الاستئناف تفعل خدمة الاستعلام عن الجلسات بالمحكمة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية

عضو مجلس القضاء الأعلى

محكمة استئناف القاهرة

المستشار محمد رضا شوكت

أخبار المحاكم




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة