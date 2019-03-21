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الإدعاء الهولندى: المشتبه به فى هجوم أوتريخت يمثل أمام المحكمة الجمعة

الخميس، 21 مارس 2019 12:20 م
الإدعاء الهولندى: المشتبه به فى هجوم أوتريخت يمثل أمام المحكمة الجمعة المشتبه به فى هجوم أوتريخت
كتب سمير حسنى
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قال الإدعاء الهولندى، إن المشتبه به فى هجوم أوتريخت سيمثل أمام المحكمة غدا الجمعة، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

 

كان شابا من أصول تركية هاجم محطة ترام فى مدينة أوتريخت الهولندية، تسبب فى مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

 

ونكست السلطات الهولندية الثلاثاء الماضى، الأعلام حتى المنتصف على المبانى الحكومية فى جميع أرجاء البلاد، وذلك بعد يوم من قيام مسلح بإطلاق النار على ركاب قطار كهربائى بمدينة "أوتريخت".

 

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية، عن السلطات قولها إنها لا تزال تحقق فى الدوافع وراء ارتكاب الحادث، إلا أن رئيس الوزراء الهولندى "مارك روته" قال إنه لا يستبعد أن يكون دافع الحادث "إرهابى".

 

كانت الشرطة الهولندية قد اعتقلت الإثنين، منفذ الهجوم الذى يدعى "جوكمان تانيس" البالغ من العمر 37 عاما ويحمل الجنسية التركية.


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