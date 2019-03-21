الأوقاف: افتتاح خمسة مساجد بجنوب سيناء بمناسبة ذكرى استرداد طابا

كتب إسماعيل رفعت

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خمسة مساجد، فى مدينة طابا، بمناسبة احتفالات استرادها التى توافق 19 مارس من كل عام.

ويلتقى الوزير، محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ويشاركان أهالى جنوب سيناء والقبائسهرة بدوية مفتوحة ، كما يؤدى خطبة الجمعة غدا 22 مارس بمسجد السلام بمدينة طابا بإذن الله تعالى وينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية على الهواء مباشرة .

والمساجد التى يتم افتتاحها هى، مسجد ثبيت بقرية وادى فيران بمدينة سانت كاترين ، ومسجد أبو رزق قربة أبو صويرة بمدينة رأس سدر، ومسجد المدينة بمدينة دهب، ومسجد السلام بمدينة نويبع، ومسجد أبو هريش بوادى فيران بمدينة سانت كاترين ، كما تم فتح مكتب تحفيظ قرآن كريم ومكتبة بمسجد السلام بمدينة نويبع، كما سيتم خلال اللقاء توزيع بعض البطاطين التي وفرتها وزارة الأوقاف المصرية على الأسر الأولى بالرعاية من أهالي مدينة طابا.







