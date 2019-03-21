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الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الخميس، 21 مارس 2019 10:35 ص
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة شبورة مائية - أرشيفية
كتب ـ أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة ، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

 


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