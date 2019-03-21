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الأرصاد: اليوم طقس دافئ على الوجه البحرى نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الخميس، 21 مارس 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم طقس دافئ على الوجه البحرى نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

 

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25 

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 13 21 

الإسكندرية 14 20      

بلطيم 14 21  

مطروح 10 23 

السلوم 10 23 

سيوة 10 26   

بورسعيد 16 20

دمياط 15 20

الزقازيق 11 24

الإسماعلية 12 25

السويس 12 24

العريش 14 21 

رفح 11 20    

رأس سدر 13 24        

نخل 09 24    

نويبع 17 24   

طابا 11 23    

كاترين 05 20 

الطور 14 22   

شرم الشيخ 20 26      

الغردقة 15 28 

مرسى علم 16 27       

الفيوم 12 25  

بني سويف 12 26       

المنيا 12 26    

أسيوط 10 27 

سوهاج 12 29

قنا 13 30      

الأقصر 16 32 

أسوان 17 33  

أبوسمبل 15 31

الوادي الجديد 14 30   

شلاتين 18 28 

أبورماد 17 27 

رأس حدربة 19 27      

حلايب 20 26

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 34

المدينة 17 33

الرياض 15 28 

المنامة 19 24   

أبوظبى 20 27 

الدوحة 20 27 

الكويت 13 25

دمشق 08 21  

بيروت 15 21  

عمان 08 20  

القدس 08 18 

غزة 14 20     

بغداد 09 23   

مسقط 23 27 

صنعاء 11 27  

الخرطوم 23 39 

طرابلس 11 18

تونس 10 16  

الجزائر 09 12

الرباط 09 21  

نواكشوط 18 28

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 01 16    

أسطنبول 06 13

إسلام آباد 11 23       

نيودلهي 17 31 

جاكرتا 24 31 

بكين 01 14

كوالامبور 24 33        

طوكيو 14 19  

أثينا 10 16

روما 06 22    

باريس 04        18

مدريد 03 16  

برلين 06 15   

لندن 07 14   

مونتريال 01 06

موسكو -02 03        

نيويورك 06 10 

واشنطن 05 10

 


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