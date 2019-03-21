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استقرار اسعار الدولار فى التعاملات الصباحية الخميس 21-3-2019

الخميس، 21 مارس 2019 10:33 ص
استقرار اسعار الدولار فى التعاملات الصباحية الخميس 21-3-2019 دولار - صورة رشيفية
كتبت- أمنية جلال
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استقرت أسعار الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21-3-2019، بعد سلسلة انخفاضات على مدار الأسبوع، ليسجل نحو 17.25 جنيها للشراء و17.35 جنيها للبيع وفقا لأسعار البنك الأهلى المصرى.

 

ووفقا لتحديث الأسعار فى البنوك خلال التعاملات الصباحية، ننشر أسعار الدولار فى البنوك المختلفة كالآتى:

 

البنك المركزى

شراء 17.22 جنيه

البيع:17.35 جنيه

 

البنك الأهلى اليونانى

شراء : 17.25 جنيه

بيع: 17.35 جنيه

 

بنك البركة

شراء : 17.25 جنيه

بيع: 17.35 جنيه

 

البنك التجارى الدولى

شراء : 17.23 جنيه

بيع:17.33 جنيه

 

بنك مصر

شراء: 17.25 جنيه

بيع: 17.35 جنيه

 

بنك عودة

شراء: 17.25 جنيه

بيع: 17.35 جنيه

 

المصرف المتحد

شراء: 17.25 جنيه

بيع: 17.35جنيه

 

بنك قناة السويس

شراء: 17.23 جنيه

بيع: 17.33 جنيه

 

كريدى اجريكول

شراء: 17.24 جنيه

بيع: 17.34 جنيه

 

البنك العربى الأفريقى الدولى

شراء: 17.25 جنيه

بيع: 17:35 جنيه


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