video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استدعاء مسؤولين من بوينج للاستجواب فى الكونجرس بشأن تحطم طائراتها

الخميس، 21 مارس 2019 10:13 ص
استدعاء مسؤولين من بوينج للاستجواب فى الكونجرس بشأن تحطم طائراتها الكونجرس الأمريكى
رويترز
إضافة تعليق

واجهت شركة بوينج ضغوطا متزايدة فى واشنطن حيث استدعى أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى مسؤولين تنفيذيين فى الشركة للإدلاء بشهاداتهم حول تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس فى وقت تسعى فيه أكبر شركة لصناعة الطائرات فى العالم لإعادة طائراتها إلى الأجواء بعد أن قررت جهات ودول عديدة عدم تشغيلها.

ولم يعلن موعد جلسة الاستجواب. وستكون هذه المرة الأولى التى تستدعى فيها لجنة بالكونجرس الأمريكى مسؤولين من بوينج لاستجوابهم بشأن تحطم طائرتين للركاب من هذا الطراز إحداهما فى إندونيسيا فى أكتوبر والثانية فى إثيوبيا فى 10 مارس.

وستستجوب نفس اللجنة، وهى اللجنة الفرعية للطيران والفضاء بمجلس الشيوخ، يوم 27 مارس مسؤولين من إدارة الطيران الاتحادية. ومن المرجح استجوابهم بشأن موافقة الإدارة على اعتماد الطائرات ماكس فى مارس عام 2017 دون طلب تدريب إضافى مكثف.

من ناحية أخرى أرسلت إدارة الطيران الاتحادية أمس الأربعاء إخطارا لسلطات الطيران فى العالم قالت فيه إنها تعطى أولوية لتركيب برامج طيران آلى جديدة فى طائرات بوينج التى تقرر إيقاف تحليقها والتدريب المتعلق بها.

وأثار تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية هزة فى قطاع الطيران العالمى وألقى بظلاله على طراز طائرات بوينج المميز الذى كان من المفترض أن يظل نموذجيا لعقود، وخاصة بعد حادث مشابه لطائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير خارج العاصمة الإندونيسية جاكرتا فى أكتوبر. وأسفر الحادثان عن مقتل 346 شخصا.

ورفعت مؤسسة تابعة لأحد ضحايا طائرة ليون إير دعوى أمام محكمة اتحادية فى شيكاغو أمس الأربعاء أشار فيها المدعون إلى حادث الطائرة الإثيوبية لدعم موقفهم فى القضية.

وذكرت صحيفة سياتل تايمز أمس أيضا أن مكتب التحقيقات الاتحادي سينضم إلى التحقيق المتعلق باعتماد الطائرات ماكس. ولم تؤكد متحدثة باسم مكتب التحقيقات ولم تنف الخبر.

وقالت شبكة (سي.إن.إن) نقلا عن مصادر مطلعة إن الادعاء الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، الذي يحقق كذلك في إشراف إدارة الطيران الاتحادية على بوينج، أصدر طلبات استدعاء لمسؤولين في بوينج لمعرفة المزيد بشأن كيفية اعتماد الطائرات ماكس وتسويقها.

في الوقت ذاته أعلن المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنه سيحقق في شكوى أشارت إلى أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي والمسؤول السابق في بوينج انتهك قواعد العمل الأخلاقية بترويجه المزعوم للشركة أثناء عمله بالوزارة.

وتعهدت شركة بوينج بتحديث سريع لبرامجها لكن الجهات التنظيمية في أوروبا وكندا تتخذ الآن موقفا مغايرا لما كانت تنتهجه من قبل حين كانت تعتمد على الفحوصات الفنية التي تجريها إدارة الطيران الاتحادية، وقالت هذه الجهات إنها ستعمل الآن على التأكد بنفسها من سلامة الطائرات ماكس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوينج تعلن اتخاذ إجراءات من أجل "الضمان التام" لسلامة الطائرات 737 ماكس

الصندوق الأسود يثبت تشابها بين كارثتى إثيوبيا وأندونيسيا.. نظام التحكم فى بوينج 737 ماكس 8 عامل مشترك.. النقل الأمريكية تحقق فى مواقفة الطيران الفيدرالى على الطائرة..الكارثتان تطرحان تساؤلات بشأن التعويضات

الكونجرس الأمريكى

بوينج

أثيوبيا

أندونيسيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة