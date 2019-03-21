ارتفاع وفيات انفجار خزان أحد المصانع بالعين السخنة إلى 10 عمال

السويس - السيد فلاح

قال مصدر بـ"إسعاف السويس"، إن عدد الوفيات فى حادث انفجار خزان أحد المصانع فى منطقة العين السخنة بمحافظة السويس أرتفع إلى 10 عمال، بينما أصيب إثنين آخرون فى حالة خطرة، وثلاثة مصابين آخرين بإصابات خفيفة.

كان خزان أحد المصانع بمنطقة العين السخنة فى محافظة السويس، قد انفجر أثناء اختبار التشغيل للخزان، مما أسفر عن مصرع 10 عمال وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى السويس العام، ومستشفى الأمل بالسويس.

وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، أخطارًا من نائبه، بوقوع انفجار خران أحد المصانع بمنطقة العين السخنة، أثناء اختبار التشغيل للخزان.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفين لمشرحة المستشفى العام بالسويس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.