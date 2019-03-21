ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية خلال فبراير رغم قرب البريكست

ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر فبراير، في إشارة على عدم تأثر المستهلكين البريطانيين بحالة عدم اليقين بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، ارتفعت أحجام الشراء بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، فيما توقع المحللون انخفاض المبيعات، هناك القليل من الدلائل على اتجاه المواطنين للتخزين قبل البريكست، فيما كانت مبيعات المواد الغذائية هي الفئة الفرعية الوحيدة التى شهدت انخفاضا خلال الشهر.

وقال رئيس قطاع مبيعات التجزئة في مكتب الإحصاء "ريان ميرفي": "استمرت مبيعات التجزئة فى التعافي خلال الأشهر الثلاثة حتى فبراير مع زيادات قوية في مبيعات الوقود والتسوق عبر الإنترنت"، مستكملا: "تباطأ نمو الغذاء، بسبب التراجع الكبير في مبيعات السوبر ماركت والمواد الغذائية المتخصصة في فبراير بعد انتهاء المبيعات والعروض النرويجية التي تمت في يناير".

وتجاهل الجنيه الإسترليني البيانات، إذ تراجع 0.23% مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.3167، في تمام الساعة 1:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.