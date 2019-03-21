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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات

الخميس، 21 مارس 2019 10:36 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعات 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحا عدد 32.44 نقطة ليصل إلى مستوى 5494.37 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% رابحا عدد 41.02 نقطة ليصل إلى مستوى 5857.98 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.31% رابحا عدد 14.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4803.96 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 131 مليون سهم بقيمة 31.4 مليون دينار كويتى عبر 4642 صفقة.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0ّ.80%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.73%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%.
 
وجاء سهم "سنام" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 17.10%، تليه العقارية بنسبة 9.88%، ثم وربة كبيتل بنسبة 9.59%، فيما تصدر سهم "وربة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.12% ثم يوباك بنسبة 6.52%، ثم تمدين بنسبة 5.66%.
 

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