ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعات 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحا عدد 32.44 نقطة ليصل إلى مستوى 5494.37 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% رابحا عدد 41.02 نقطة ليصل إلى مستوى 5857.98 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.31% رابحا عدد 14.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4803.96 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 131 مليون سهم بقيمة 31.4 مليون دينار كويتى عبر 4642 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0ّ.80%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.73%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%.

وجاء سهم "سنام" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 17.10%، تليه العقارية بنسبة 9.88%، ثم وربة كبيتل بنسبة 9.59%، فيما تصدر سهم "وربة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.12% ثم يوباك بنسبة 6.52%، ثم تمدين بنسبة 5.66%.