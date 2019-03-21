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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 21 مارس 2019 10:34 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14758 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2397 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 18853 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1737 نقطة.
 

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