ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14758 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2397 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 18853 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1737 نقطة.