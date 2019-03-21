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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط ضعف السيولة

الخميس، 21 مارس 2019 03:08 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط ضعف السيولة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.788 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 111 مليون ورقة مالية بقيمة 662 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.83%، والعرب على 12.62% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.03%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.4 جنيه، 71.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 9.6 مليون جنيه، 36 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 18947 نقطة.
 
 كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 685 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1740 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 489 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.
 
 
 

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