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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 21 مارس 2019 10:48 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحا عدد 10.19 نقطة ليصل إلى مستوى 8650.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.09% خاسرا عدد 3.13 نقطة ليصل إلى مستوى 3664.85 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 32.7 مليون سهم بقيمة 613 مليون ريال، وارتفعت أسهم 68 شركة، فيما تراجعت 86 شركة. 
 
 
وارتفعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.47%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.12%.
 
 

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