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اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد ينظم معسكر خدمة عامة بالمدينة الجامعية

الخميس، 21 مارس 2019 06:30 م
اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد ينظم معسكر خدمة عامة بالمدينة الجامعية جانب من المعسكر
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد، عن تنظيم معسكر خدمة لطلبة وطالبات الجامعة بكلياتها الست فى مقر المدينة الجماعية للطالبات بمدينة الخارجة.

وقال بيان إعلامي، صادر عن الاتحاد اليوم الخميس، عن تنظيم المعسكر لمدة 3 أيام، بإشراف ورعاية، الدكتور عاطف أبو الوفا، رئيس جامعة الوادى الجديد، وحمدى رشوان، أمين عام الجامعة، وأنور عباس ، مدير عام رعاية الشباب المركزية ، والدكتور عز الدين درويش منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.

أضاف البيان، أن المعسكر تولى تجميل وتزيين المنشات الداخلية لمبانى المدينة الجامعية للطالبات، من خلال شباب الجامعة، وبالتنسيق مع الاتحاد وممثليه كل من محمود فتحى عبد الحميد طه، رئيس اتحاد الجامعة، عمرو محمود سليمان نائب اتحاد الجامعة، ومنصور على خضر أمين لجنة الجوالة العليا، وأميرة أحمد محمد أمين م لجنة الجوالة.

 

 


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