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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمركز بدر بالبحيرة

الخميس، 21 مارس 2019 10:59 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمركز بدر بالبحيرة مشاجرة - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 5 أشخاص، بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، خلال مشاجرة بين عائلتين بمركز بدر بالبحيرة.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. 
 
وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بدر، بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقرية أحمد عرابى دائرة المركز.
 
وأسفرت المشاجرة، عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات مختلفة بانحاء الجسم، بسبب قيام أحد الشباب بمعاكسة فتاة من عائلة أخرى، قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم بالضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها.
 
وتم نقل المصابين لمستشفى بدر العام لإسعافهم، وغادروها تحت الحراسه اللازمة.
 
وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطرفين من ديوان المركز، بضمان محل إقامتهم مالم يكن مطلوبين لسبب آخر.
 
 

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