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إجلاء أكثر من ألفى شخص من شمال استراليا مع اقتراب إعصار (تريفور)

الخميس، 21 مارس 2019 10:18 ص
إجلاء أكثر من ألفى شخص من شمال استراليا مع اقتراب إعصار (تريفور) إعصار
أ ش أ
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بدأت السلطات الأسترالية إجلاء أكثر من ألفى شخص من المناطق الساحلية الشمالية مع اقتراب هبوب إعصار (تريفور).
وذكرت شبكة (ايه بى سى) الأمريكية اليوم /الخميس/، أنه تم نقل الأشخاص جوًا وبرًا من المناطق النائية، فيما أعلن مكتب الأرصاد الجوية فى أستراليا أن الإعصار الذى تهب رياحه بسرعة 125 ميلًا فى الساعة من المتوقع أن يضرب البلاد يوم السبت المقبل وأن يكون مصحوبًا بهطول أمطار غزيرة.
وقد تم إعلان حالة طوارئ فى المناطق الواقعة على طول غرب خليج كاربنتاريا قبل أن يضربه إعصار (تريفور).


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