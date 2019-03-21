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أوقاف كفر الشيخ تحصد 9 مراكز فى مسابقة الوزارة التشجيعية

الخميس، 21 مارس 2019 09:45 م
أوقاف كفر الشيخ تحصد 9 مراكز فى مسابقة الوزارة التشجيعية الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
كتب - إسماعيل رفعت
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قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن أبناء المحافظة حصدوا المراكز المتقدمة فى مسابقة الأوقاف التشجيعية لهذا العام والتى أجرتها وزارة الأوقاف بالديوان العام.

وفاز فى حفظ القرآن كاملا كل من..

 أسماء عادل سيد أحمد 3000 جنيه 

عبد الحميد دياب عبد الحميد زايد 3000 جنيه 

جهاد سليمان السيد 2000 جنيه .

وفاز فى حفظ ثلاثة أرباع القرآن 

ريم سمير عبد الستار 2000 جنيه 

حبيبه هانى ماهر 1500 جنيه

وفاز فى حفظ نصف القرآن 

ندا ابراهيم المتولى زايد   1000 جنيه

وفاز فى حفظ ربع القرآن 

محمد دياب عبد الحميد زايد 750 جنيه 

يوسف عبد الله توفيق.   750 جنيه .

وفاز من ذوى الاحتياجات الخاصة فى القرآن الكريم كاملا 

على عبد الغفار محمد على 25000 جنيه

وأشار وكيل أوقاف كفر الشيخ، إلى أن حصول المحافظة على مراكز متقدمة يأتى للدور الفعال لمكاتب التحفيظ والمدارس القرآنية التى تشرف عليها المديرية، مضيفًا أن المكافآت سيتم صرفها للفائزين الاسبوع القادم، مهنئًا الناجحين بتفوق متمنيا لهم التوفيق والسداد.

 

 


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وزاره الاوقاف

كفر الشيخ

القرآن




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