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"أوقاف سوهاج" تنظم ندوة دينية حول منزلة الأم فى الإسلام

الخميس، 21 مارس 2019 08:31 م
"أوقاف سوهاج" تنظم ندوة دينية حول منزلة الأم فى الإسلام الشيخ عبد الرحمن اللاوى
سوهاج – عمرو خلف
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نظمت مديرية أوقاف سوهاج ندوة دينية بمسجد النور بإدارة أوقاف شمال دار السلام بعنوان "منزلة الأم في الإسلام " بحضور قيادات الأوقاف بالمديرية وإدارة دار السلام.

وتحدث الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بسوهاج فى الندوة، وقال إن بر الأم  جُعل من أصول الفضائل، كما جعل حقها أعظم من حق الأب، لما تحملته من مشاق الحمل والولادة والإرضاع والتربية، وهذا ما يُقرره القرآن الكريم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومن أعظم الأدلة على مكانة الأم فى الإسلام، الحديث النبوى الشريف الذى يروى قصة رجل جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم، يسأله عن «من أحق الناس بصحابتى يا رسول الله قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك»، وقصة الرجل الذى جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وقال له يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال: هل لك من أم.. قال نعم، قال فألزمها فإن الجنة عند رجليها.

 


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