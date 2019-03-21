أضبط مخالفة.. شروخ بسور مدرسة ثانوية بدار السلام يهدد أرواح الطلاب بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لم تجد الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج والإدارة التعليمية بنفس المركز أمامها إلا أن تضع لافته تحذيرية عبارة عن ورقة صغير تشير فيها " تحذير السور أيل للسقوط" هذا السور خاص بمدرسة ثانوية هى مدرسة عبدالودود أحمد على الثانوية دون الوضع فى الإعتبار أن إنهيار السور فى أى لحظة يشكل خطرا كبيرا على الطالب والعاملين بالمدرسة وكذلك الأهالى الذين يمرون بجانب السور.

عدسة" اليوم السابع" ألتقطت عدة صور للسور بالإضافة إلى الحصول على بعض المستندات التى تثبت صحة الواقعة وكان من بين تلك المستندات كتاب هيئة الابنية التعلية الذى جاء فيه أنه تمت معاينة سور المدرسة بمعرفة أستشارى الئية وقد أوصى بإزالة الضلع البحرى والضلع الشرقى وعدد 5 بواكى بالضلع البحرى لوجود شروخ ظاهرة بمبانى وطبان وأعمدة السور بالضلع البحرى والشرقى.

وقد أوصت المعاينة بضرورة إبعاد شاغلى المدرسة عن السور حيث انها تشكل خطورة داهمة عليهم وهناك كتاب أخر ورد لإدارة المدرسة من الوحدة المحلية لدار السلام شهر أكتوبر عام 2017 والخاصة بمطالبة إدارة المنشأت الأيلة للسقوط بالمدرسة " سور المدرسة " والصادر من مجلس مدينة دار السلام برقم 10 لسنة 2017 وتم اعتمادة من المحافظ نرجوا من سيادتكم العمل على سرعة إزالة السور لما يمثله من خطورة بالغة على أبنائنا الطلاب والعاملين بالمدرسة.

ومن جانبهم طالب أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة والطلاب هئية الابنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم ومحافظ سوهاج بسرعة التدخل وحماية الجميع من خطر إنهيار السور فى أى لحظة على الطالاب والعاملين وعندها سوف تكون الكارثة أكبر مما يتخيل أى شخص حياة الطلاب والعاملين أمانة فى رقبة الجميع.