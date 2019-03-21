آخر صورة للمجرم عبد الله اليابانى بالجرينوف قبل مصرعه بالإسكندرية

كتبت : دينا الحسيني

حصلت "دوت مصر" علي آخر صورة للمسجل شقي عبد الله الياباني، الذي لقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، والمتورط مع آخرين في واقعة السطو على سيارة نقل أموال تابعة لمكتب بريد بدائرة قسم شرطة برج العرب، والمتهم حرص على التقاط صورة بسلاح الجرينوف الذي تم ضبطة داخل الوكر الإجرامي الذي داهمه رجال الأمن، والذي استخدمه في حوادث السطو التي ارتكبها.





والمتهم يدعي عبد الله عبد المعطي محمد أحمد، شهرته عبدالله اليابانى، 30 سنة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، والمتهم في 5 جنايات قتل عمد، وشروع في قتل، واستعراض قوة، مخدرات سلاح ناري، والمحكوم عليه فى القضية رقم 642/2018 مينا البصل "قتل عمد" غيابياً بالإعدام، القضية رقم 24162/2012 مينا البصل "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، القضية رقم 8471/2015 مينا البصل "شروع فى قتل" بالسجن 10 سنوات، القضية رقم 4612/2018 الدخيلة "استعراض قوة" بالسجن 5 سنوات، القضية رقم 7/2012 المنشية "سلاح نارى" بالسجن سنة، القضية رقم 22971/2018 الدخيلة "سرقة" غيابياً بالحبس والنفاذ سنتين، القضية رقم 9722/2013 المنشية "سلاح أبيض" غيابياً بالحبس شهر .

من جانبهم، وجه أهالي منيا البصل الشكر لقيادات مديرية أمن الإسكندرية، ووزارة الداخلية بعد تمكنهما من الوصول لمخبأ هذا العنصر الإجرامي الخطر، الذي قام بإرهاب أهالي المنطقة هو وباقي التشكيل العصابي الذي كان يتزعمه.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية وفرع الأمن العام، أن المتهمين كانوا يستخدمون سيارة ماركة "فيرنا" في ارتكاب الحوادث، وكانوا يقومون بتغيير معالم السيارة بعد كل حادث عن طريق طلائها بدهان "اسبراي".

وبدأت نيابة الإسكندرية التحقيقات في الواقعة، وقام فريق النيابة بمعاينة الوكر الإجرامي الذي استأجرته العناصر الإجرامية للاختباء، كما قام فريق النيابة بتحريز الأسلحة التي ضبطت داخل الوكر، والتي استخدمتها تلك العناصر في مقاومة رجال الشرطة، وهي عبارة عن رشاش جرينوف، و3 شرائط طلقات لذات العيار، 2 بندقية آلية، و22 خزينة آلية، و1860 طلقة مختلفة الأعيرة، و3 جربندية، 2 قيد حديدى بجنزير محلى الصنع، منجلة لضبط ناشنكاه السلاح الآلى.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام مجهولين يستقلان سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية بإطلاق أعيرة نارية على سيارة ربع نقل تابعة لمكتب بريد برج العرب، مُخصصة لنقل الأموال، حال سيرها بدائرة القسم، فى طريقها لتوصيل مبلغ 650 ألف جنيه لمكاتب البريد بدائرة القسم، وتمكنهم من الهرب، وإصابة مستقليها وأحد أفراد الشرطة من قوة التأمين بجروح وكدمات متفرقة نتيجة تناثر زجاج السيارة.. وعدم تمكن الجناة من الاستيلاء على الأموال من داخل السيارة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، عن تحديد مُرتكبى الواقعة، وهم كلٍ من، المتهم شريف ع.م ، 30 سنة ، عاطل ، مقيم بمحافظة السويس ، سبق اتهامه فى ثلاث قضايا "سرقة ، تبديد" ومحكوم عليه فى قضيتين "تبديد، ضرب" ، ومدحت ح.ر ، 21 سنة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل ، والمحكوم عليه فى قضيتين "تبديد " بالحبس ثلاث سنوات .

أكدت تحريات فرق البحث تواجد المتهمين الأول والثانى بفيلا مستأجرة بمنطقة أبو تلات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية وقطاع الأمن المركزى، ولدى وصول القوات واستشعار المتهمين بهم بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم على الفور بالمثل ولقيا مصرعهما.

كما أمكن ضبط المتهم الثالث أثناء قيادته السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملاكى السويس ماركة هيونداى فيرنا بذات المنطقة بدائرة قسم أول العامرية ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الأول والثانى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .