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18 إبريل.. الحكم على 9 موظفين بحى عابدين بتهمة التزوير

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:19 م
18 إبريل.. الحكم على 9 موظفين بحى عابدين بتهمة التزوير المستشار محمد على مصطفى الفقى
كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى تأجيل محاكمة 9 موظفين بحى عابدين، لاتهامهم بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة لجلسة 18 إبريل للنطق بالحكم. 

وأحال المستشار أيمن بدوى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، لمحكمة الجنايات كل من "محمود.ح" 43 سنة مدير الشئون القانونية بحى عابدين، و"نشأت.ش ومحمد .أ، ومروة .ع، ومحمد .ع، وأحمد .ح، ومصطفي.م"، مهندسين بحى عابدين ووسط، وحدائق القبة، وشرق مدينة نصر"، و"مارجريت .ح"، كبير أخصائيين، و"سمير .م"، مدير شركة لاتهامهم بتزوير وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مدير الشركة المتهم تقدم بطلب لاستصدار تراخيص البناء مدعيًا أنه المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات بشارع مشتهر وحارة الشقفاتية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد أن تواطأ معه باقى المتهمين، فأصدروا له التراخيص اللازمة بجانب مخالفتهم شروط القاهرة الخديوية مما مكنه من البناء وتربيحه بدون وجه حق.

واستمعت النيابة لمالكة العقارين فقالت إنها مالكة حصة 4 قراريط بالإرث عن والدتها وأنها لم تقم ببيع أملاكها وفوجئت بما حدث، بينما قررت عضو المكتب الفنى لمديرية الإسكان بالقاهرة أن المتهم التاسع ليس مالك كامل المساحة.


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