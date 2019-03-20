وزير قطاع الأعمال: "بعد عامين ونصف نقدر نقول عندنا صناعة غزل والنسيج"

كتب محمد شرقاوى

كشف هشام توفيق، رئيس قطاع الأعمال، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من مسئولى وزارة قطاع الأعمال العام .

وأوضح "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هذا الاجتماع سيكون دوريًا يتم فيه مناقشة خطط التطوير التى قطعتها الوزارة على نفسها فى قطاع الأدوية والغزل والنسيج.

وأوضح "توفيق"، أنه عرض على الرئيس السيسى خلال الاجتماع تفاصيل الخطط الخاصة بقطاع الغزل والنسيج، قائلا: "هنبتدى فى خطة على مدار عامين ونصف بعدها هنقدر نقول إننا عندنا صناعة غزل ونسيج".

وأشار "توفيق"، إلى أنه تم التعاقد على محلج جديد، حيث سيتم تجريبه يوم 30 مارس المقبل، وعقب ذلك سيتم استيراد 10 آخرين، لافتا إلى أنهم يهدفون لبناء بنية تحتية خاصة بصناعة الملابس الجاهزة.

كما وجه الرئيس بالقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه عدداً من شركات قطاع الأعمال العام، سعياً لاستكمال تطوير تلك الشركات في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها، مشدداً على أهمية تأهيل العنصر البشرى والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.