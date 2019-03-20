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وزير دفاع زيمبابوى يقر بفشل الحكومة فى توقع حجم إعصار "إيداى" الإستوائى

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:20 ص
وزير دفاع زيمبابوى يقر بفشل الحكومة فى توقع حجم إعصار "إيداى" الإستوائى رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا
أ ش أ
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أقر وزير الدفاع فى زيمبابوى أوباه موشنجورى بأن الحكومة فشلت فى توقع حجم إعصار "إيداى" الإستوائى الذى ضرب البلاد منذ أيام وتسبب فى مقتل وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص.
وقال موشنجورى - حسبما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأربعاء - إن الحكومة لم تتوقع أن يكون الإعصار سيئا للغاية، مشيرا إلى أنها علمت بقدوم فيضانات وإعصار ولكنها لم تتحرك أو تفعل أى شىء تحسبا لهذه الأحداث.
وفى الوقت نفسه، تسبب تدهور الوضع وسوء الأحوال الجوية والدمار الشديد فى إعاقة جهود الإغاثة والإنقاذ التى تقوم بها الوكالات العسكرية والإنسانية فى شرق زيمبابوى.
وكانت الحكومة فى زيمبابوى قد أعلنت أمس (الثلاثاء) مصرع 98 شخصا على الأقل وفقدان 217 آخرين فى مناطق شرق وجنوب البلاد، وذلك جراء الإعصار "إيداى" حسب آخر إحصائية رسمية.
يشار إلى أن رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا قد أعلن فى وقت سابق حالة كوارث، كما أنه عاد إلى بلاده مبكرا من زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة الأوضاع وجهود الإغاثة ومساعدة المتضررين فى أعقاب هذا الإعصار القوى.


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