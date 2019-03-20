وزير القوى العاملة يكرم غدا الأمهات المثاليات بديوان الوزارة

كتب محمود راغب

يشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدا الخميس، حفل تكريم الأمهات المثاليات بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حيث يمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية.

ويكرم الوزير، فى الاحتفال السنوى الذى تقيمه الوزارة بهذه المناسبة 68 أما مثالية على مستوى الديوان العام، والمديريات بالمحافظات، فضلا عن المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ووجه الوزير تحية تقدير بهذه المناسبة لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها، مؤكدا أنه مهما بلغ التقدير فلن يعطي للأم حقها ولا يوفيها قدرها.

وفى نفس السياق احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بتكريم 31 أما مثالية، حيث تم تكريم الأمهات سوف يبلغن سن المعاش خلال عام 2019 بتقديم بعض الهدايا لهم إيمانا واعترافا بما قدموه خلال مشوار حياتهم وعطائهم اللا محدود لأبنائهم وأسرهم وزملائهم في العمل وقد حضر الاحتفال عدد من أبناء الامهات المكرمين وقدامى الزملاء الذين قدموا التهنئة وبعض الهدايا للأمهات المكرمات.

وقد نقل ياسر سعيد مدير المديرية خالص تهنئة الوزير لجميع أمهات مديرية الاسماعيلية وتمنياته لهم بموفور الصحة ودوام السعادة والعطاء كما قدم لهم بعض الهدايا بالنيابة عن الوزير في هذه المناسبة كما بعثت سيدات المديرية برسالة شكر وامتنان للوزير على هذه اللفتة الانسانية وتقديره لهن .