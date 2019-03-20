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وزير الخارجية الباكستانى يجدد التزام بلاده بتنفيذ الممر الاقتصادى مع الصين

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:18 م
وزير الخارجية الباكستانى يجدد التزام بلاده بتنفيذ الممر الاقتصادى مع الصين وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى
أ ش أ
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جدد وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، التزام بلاده بتنفيذ الممر الاقتصادى مع الصين.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الأربعاء - أن وزير الخارجية شاه محمود قريشى اجتمع مع مدير مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعى الصينى يانج جيتشى فى العاصمة الصينية (بكين) وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين باكستان والصين والقضايا الدولية والإقليمية.
وأوضح البيان أن قريشى جدد - خلال اللقاء - التزام بلاده بتنفيذ الممر الاقتصادى الباكستانى - الصينى باعتباره مساهمة فى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.. معربا عن شكره للصين على مواصلة دعمها لباكستان.
من جانبه، أشاد المسئول الصينى يانج جيتشى بدور باكستان فى محاربة الإرهاب وجهودها لتعزيز الأمن والسلام فى منطقة جنوب آسيا، مثمنا دعم باكستان لعملية السلام الجارية فى أفغانستان. 
يذكر أن ممثلين عن الحزب الشيوعى الصينى و9 أحزاب سياسية باكستانية عقدوا - أمس /الثلاثاء/ الاجتماع الأول لآلية التشاور المشترك للأحزاب السياسية بشأن الممر الاقتصادى الصينى-الباكستانى، وذلك فى العاصمة الصينية (بكين).


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