وزير التموين لـ"اليوم السابع": نستبدل غير المستحقين للدعم بمحدودى الدخل

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الوزارة على التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما تقوم به الوزارة حاليًا من تنقية البطاقات لاستبعاد غير المستحقين واستبدالهم بالفئات الأكثر احتياجًا من خلال استخراج بطاقات تموينية جديدة للأسر الأولى بالرعاية ومن أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الدخول الضئيلة والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجًا، كما أن الوزارة حرصت على مدار الايام الماضية بإخبار كل من ينطبق عليه مؤشرات العدالة الاجتماعية الخاصة باستبعاد غير المستحقين ،ومنها من يستهلك كهرباء بأكثر من 650 كيلو وات شهريًا، وكذلك من يستهلك محمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا وسيارات فارهة من خلال كتابة عبارة غير مستحق على كوبونات صرف الخبز أو السلع دون حذف اى شخص حتى الآن فى هذه المرحلة.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة حرصت على عدم حذف أى شخص من دعم السلع قبل أن يعرف بأنه غير مستحق مع ذكر سبب عدم استحقاقه للدعم حتى يكون لديه فرصة للتقدم بالتظلم، وذلك لمن يرى أن مؤشرات العدالة الاجتماعية الخاصة بتنقية البطاقات لا تنطبق عليه قائلاً: "أى شخص سيتظلم وله حق لن يضيع حقه ولن يحذف من منظومة دعم البطاقات"، وأن ما يؤكد ذلك عدم حذف أى شخص من البطاقات حتى الآن، كما أن من انطبق عليهم مؤشرات العدالة الاجتماعية فى المرحلة الأولى ما زالوا يصرفون الخبز المدعم دون حذفهم من البطاقات، لافتًا إلى أنه ليس من العدالة أن يتساوى من يستحق الدعم مع غير المستحقين، وأن الهدف من تنقية البطاقات هو دخول فئات أخرى تستحق الدعم.

من جانبه أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة انطباق مؤشرات العدالة الاجتماعية على أى فرد مقيد على بطاقة التموين، دون أن يكون هذا الفرد صاحب البطاقة وإنما من المستفيدين، فإنه سيتم استبعاد هذا الشخص فقط بمفرده دون إيقاف بطاقة التموين حتى يستفيد صاحب البطاقة من الدعم وأى شخص معه طالما لا ينطبق عليه المؤشرات، وهى من يستهلك كهرباء بأكثر من 650 كيلو وات أو محمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا أو من أصحاب الوظائف العليا أو من يمتلك سيارات فارهه، أما فى حالة وجود أبناء فى مدارس أجنبية ويتعدى المصروفات الدراسية عن 30 ألف جنيه سنويًا سيتم استبعاد البطاقة من صرف السلع مع استمرار صرف الخبز المدعم.