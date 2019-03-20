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وزير الاتصالات: نعتمد على تكنولوجيا المعلومات فى منظومة التأمين الصحى

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:10 م
وزير الاتصالات: نعتمد على تكنولوجيا المعلومات فى منظومة التأمين الصحى الإعلامى عمرو عبد الحميد ووزير الاتصالات
كتب أيمن رمضان
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قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منظومة التأمين الصحى الشامل تتمحور حول نظام ميكنة يعتمد على تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسى، موضحا أن الوزارة أوصلت كل الألياف الضوئية فى المبانى الحكومية ببورسعيد لخدمة برنامج التأمين الصحى”.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، عبر فضائية "TeN"، أن "منظومة التأمين الصحى المميكنة تشمل إدارة الموارد البشرية والحسابات ونظم الحجز وغيرها"، مشدداً على أن "منظومة التأمين الصحى تتفق مع المواصفات العالمية".

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن دور الوزارة فى التأمين الصحى تقديم الدعم الفنى والتقنى للمشروع والبرامج والحلول التكنولوجية من خلال أنظمة صرف العلاج والتسويات المالية وإدارة منظومة العلاج وميكنة قواعد البيانات وخدمات المواطنين، موضحاً أن وزارتى الصحة والاتصالات تستهدفان تقديم خدمة بجودة عالية تمكن المواطن من الحصول على خدمة صحية جيدة وبكفاءة عالية، وهذا دور التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

 


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